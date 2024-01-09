Солиста группы «Щенки» Максима Моисеева задержали в аэропорту Пулково, об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Накануне в Сети появились кадры с концерта группы «Щенки» в Петербурге. На них видно, как солист Максим Моисеев стоит на сцене в одном носке, который прикрывал гениталии музыканта. В какой-то момент единственный предмет гардероба падает с причинного места — эти кадры облетели Сеть.

После инцидента, в отношении Моисеева общественные деятели призвали возбудить уголовные и административные дела. Как стало известно, вечером 8 декабря музыканта задержали в аэропорту Пулково. Утверждается, что Моисеев планировал покинуть Россию. Якобы, он сначала купил билет до Екатеринбурга, а уже оттуда планировал вылететь в Казахстан.

Сейчас музыкант находится в СИЗО. Его обвиняют в мелком хулиганстве — теперь Максиму Моисееву может грозить административный арест на срок до 15 суток.

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