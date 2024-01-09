Екатерина Мизулина обратила внимание на «подражателя» рэпера Vacio из Петербурга

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заинтересовалась концертом группы «Щенки» в Санкт-Петербурге, в ходе которого солист Максим Тесли повторил скандальный образ рэпера Николая Васильева, выступающего под псевдонимом Vacio.

Мизулина напомнила, что рэпер, появившийся на «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой в одном носке на интимном месте, получил повестку в военкомат.

«Тем временем, у него обнаружился подражатель - солист некой группы «Щенки». Вчера на концерте в Санкт-Петербурге он исполнял песни сомнительного содержания в одном носке», - написала она в своем Telegram-канале.

Екатерина задалась вопросом, как на выходку музыканта отреагируют правоохранительные органы.

Напомним, рэпер Николай Васильев после провокационного поведения на вечеринке Ивлеевой находится в спецприемнике. Как выяснилось, артисту вручили повестку в военкомат. Однако сам Николай убежден, что служба ему не грозит, так как он не прошел ВВК по здоровью.

Ранее мы писали, что 6 января сотрудники правоохранительных органов повторно задержали Vacio. Молодой человек отсидел 15 суток за административное правонарушение, а после завершения срока получил еще 10 суток ареста.