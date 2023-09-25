В Париже подтвердили расставание певицы Земфиры* и актрисы Ренаты Литвиновой

В Париже подтвердили расставание певицы Земфиры* (признана иноагентом на территории РФ) и актрисы Ренаты Литвиновой. Об этом сообщает издание mk.ru.

Знаменитости уже больше года не проживают в РФ. После отъезда из страны они обосновались во Франции. Последний месяц ходили слухи о расставании певицы и актрисы. Как выяснилось, подобные сообщения правдивы.

По данным источника, с недавних пор исполнительница хита «Хочешь?» живет в одиночестве. К этому решению она пришла самостоятельно. Отмечается, что Литвинова не находит себе места из-за конфликта. Актриса «выглядит как человек, который сильно переживает».

Напомним, что знаменитости дружили почти 18 лет.

На данный момент ни певица, ни актриса никак не комментировали произошедшую ситуацию.

Ранее Отар Кушанашвили объяснил ссору Земфиры* с Ренатой Литвиновой алкоголизмом певицы . Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что Эммануил Виторган и его жена покинули театр из-за истерики 4-летней дочери.

*признана иноагентом на территории РФ