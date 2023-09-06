Отар Кушанашвили объяснил ссору Земфиры* с Ренатой Литвиновой алкоголизмом певицы

Отар Кушанашвили объяснил ссору Земфиры* (признана иноагентом на территории РФ) с Ренатой Литвиновой алкоголизмом певицы. Об этом сообщает издание StarHit.

Отар считает, что разлад между знаменитостями произошел из-за скандального поведения артистки. В качестве примера журналист привел недавний инцидент Земфиры* в Казахстане. Тогда разгневанная певица разнесла гримерку.

По мнению Отара, знаменитость превратилась в «скандальную барышню» из-за пристрастия к алкоголю. «Не надо в одно рыло 35 бутылок пить, говорю по опыту. Рассказы про твой характер долетели до Рио-де-Жанейро. Хватит бухать, завязывай», — обратился журналист к артистке.

Напомним, после отъезда из РФ Рената Литвинова и ее экс-приятельница проживают в Париже. Поговаривают, знаменитости получили гражданство Франции.

К слову, ни актриса, ни певица никак не комментировали сообщения об их ссоре.

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*признана иноагентом на территории РФ