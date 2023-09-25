Эммануил Виторган и его жена покинули театр из-за истерики 4-летней дочери. Об этом сообщает издание The Voice.

Артист и его супруга отвели дочерей на детский спектакль «Кот в сапогах» в столичный театр. Однако семейный выход в свет оказался неудачным. Дело в том, что младшая дочь пары испугалась актеров и начала плакать.

Ирина Млодик опубликовала кадры, на которых она пыталась успокоить наследницу. Однако ее попытки не увенчались успехом. Девочка продолжала настаивать на том, что разбойники «очень страшные».

«Это костюм! Не плачь! Не бойся!» — обратилась звездная мама к девочке.

Несмотря на уговоры родителей, малышка так и не смогла успокоиться. Из-за этого звездной семье пришлось раньше времени уйти из театра.

«Пришлось уйти со второго акта. И смех, и грех», — высказалась Ирина.

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