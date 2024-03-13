В отношении журналиста Зыгаря* возбуждено уголовное дело

В отношении бывшего главного редактора телеканала «Дождь»*(признан в РФ СМИ-иноагентом), российского журналиста Михаила Зыгаря** (признан в РФ иноагентом) возбудили уголовное дело. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, внимание правоохранителей привлек пост журналиста о событиях в Буче, который он разместил в апреле 2022 года.

«Экспертиза текста показала, что он содержит недостоверную информацию и дискредитирует российскую армию», - сказано в публикации.

Если Зыгаря** признают виновным, он может получить до десяти лет тюремного заключения.

Напомним, Михаил Зыгарь**занимал пост главного редактора «Дождя»* с 2010 по 2015 год. В настоящий момент журналист проживает в Германии.

Ранее адвокат Константин Третьяков сообщил о прекращении уголовного дела в отношении блогера Лерчек и ее супруга.

Также сообщалось, что Тверской суд Москвы заочно арестовал блогера Евгения Савина по делу о дискредитации ВС РФ.

*(признан в РФ СМИ-иноагентом) **(признан в РФ иноагентом)