Экс-футболиста и блогера Савина заочно арестовали по делу о дискредитации ВС РФ

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего профессионального футболиста и блогера Евгения Савина, наиболее известного под псевдонимом КраСава, по делу о дискредитации ВС РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Блогера объявили в международный розыск. Ему инкриминируются публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ (ст. 280.3, ч. 1 УК РФ).

Сам Савин в настоящий момент проживает на Кипре.

Напомним, Евгений Савин был объявлен в розыск 14 февраля. Известно, что экс-футболист разыскивается по уголовной статье. В сентябре прошлого года в отношении спортсмена было возбуждено уголовное дело о дискредитации ВС РФ.

Савин, в свою очередь, с иронией воспринял объявление его в розыск в России.

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