В отношении Насти Ивлеевой подали новый коллективный иск из-за «голой» вечеринки

Благотворительные фонды «Сокол» и «Мы рядом» подали коллективный иск в отношении популярной блогерши и телеведущей Насти Ивлеевой. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что сумма компенсации составит 1 рубль.

Как призналась руководитель одной из организаций, адвокат Ольга Лукманова, истцы не заинтересованы в финансовой выгоде, вследствие чего намерены добиться справедливости в вопросе нарушения достоинства личности.

Уточняется, что причиной подачи иска стало недовольство близких служащих в зоне СВО. В настоящий момент к иску присоединились 60 человек.

Коллективный иск направлен в Хамовнический суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что продюсер и каскадер Александр Иншаков подал в суд на Ивлееву после ее скандальной вечеринки в Москве. Звезда сериала «Бригада» потребовал с блогерши 1 млрд рублей компенсации.

Позднее шоумен Стас Барецкий заявил о готовности выплатить миллиард рублей вместо Ивлеевой.