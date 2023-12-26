С Насти Ивлеевой хотят взыскать 1 млрд рублей морального вреда за ее вечеринку

«Голая» вечеринка блогера Насти Ивлеевой стала одним из самых обсуждаемых событий минувшей недели. Теперь со знаменитости хотят взыскать 1 млрд рублей морального вреда. Под коллективным иском подписались 23 человека.

Соответствующее обращение написали члены инициативной группы, которую возглавляет актер и продюсер «Бригады» Александр Иншаков. Они хотят лишить Ивлееву возможности вновь зарабатывать на подобных мероприятиях, сниматься в рекламе, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Актер отметил: увиденное на вечеринке его настолько сильно шокировало, что он решился обратиться к звездному адвокату Александру Трещёву для составления иска. Позже к нему присоединились и другие возмущенные мероприятием люди.

В скором времени документ подадут в Хамовнический суд Москвы.

Ранее мы писали, что поклонники сдают билеты на концерт Лолиты после ее участия в вечеринке Ивлеевой. Подробности читайте в этой статье.