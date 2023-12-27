«Я дам ей эти деньги»: нашелся артист, готовый выплатить вместо Ивлеевой миллиард рублей

Стас Барецкий заявил о готовности выплатить миллиард рублей вместо Ивлеевой, об этом сообщает Prozvezd.

Накануне стало известно о том, что продюсер и каскадер Александр Иншаков подал в суд на блогершу Анастасию Ивлееву после ее скандальной вечеринки. Звезда сериала «Бригада» потребовал с нее 1 миллиард рублей компенсации. Несмотря на публичные извинения, принесенные Ивлеевой, иск Иншаков решил не отзывать.

По словам друга блогерши, шоумена Стаса Барецкого, он тоже хотел присутствовать на вечеринке, но не смог прийти из-за того, что был в другом городе.

«Сейчас я жалею, что туда не попал. С удовольствием зажег бы там! А вообще Ивлееву я знаю еще с нулевых годов. Мы с ней земляки, оба из Ленобласти», — рассказал он.

Барецкий заявил, что готов оплатить сумму исковых требований в случае, если Ивлеева проиграет Иншакову.

«В случае, если суд признает ее виновной по иску продюсера Иншакова после устроенной ею „почти голой вечеринки“, я дам ей эти деньги. Я готов заступиться за Настю таким образом. А Иншакову хочу сказать, что он упал в моих глазах как мужик, актер и каскадер! Он превратился в скрягу и ханжу, который ищет материальную выгоду», — объяснил шоумен.

Ранее мы писали о том, что отец Насти Ивлеевой заступился за дочь и призвал проверить Ксению Собчак.