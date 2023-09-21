Президент был удивлен: известно, как жили Добронравов и Пахмутова до смерти поэта

Актер Станислав Садальский рассказал о скромном жилье умершего Николая Добронравова. Знаменитость поделился откровением с порталом News.ru.

20 сентября 2023 года состоялось прощание с автором песни «Трус не играет в хоккей». После траурной церемонии Станислав рассказал журналистам о скромной жизни поэта и его супруги.

По словам актера, однажды к Добронравову и Александре Пахмутовой пришел в гости президент. Глава государства был удивлен скромным убранством звездной семьи. «Деньги не представляли для них никакого интереса: они работали. Они могли жить в любой стране мира, но отказались», — пояснил Станислав.

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