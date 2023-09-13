«Хочется видеть современную женщину»: модная битва Пелагеи и Полины Гагариной

Пелагея и Полина Гагарина уже давно стали неотъемлемой частью шоу «Голос». Зрители передачи не устают сравнивать певиц и оценивать их решения в роли наставниц. Пока новый сезон «Голоса» идет и неизвестно, чья команда победила, мы решили выяснить, кого из артисток можно назвать иконой стиля. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» стилист Дарья Мартынова назвала свою фаворитку в модной битве.

Пелагея

По словам эксперта, сценические образы Пелагеи лежат в основе ее повседневной одежды. Красные цветы на черном фоне, рукава-фонарики, широкий ремень — все эти детали не только не украшают артистку, но и старят ее.