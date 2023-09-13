«Хочется видеть современную женщину»: модная битва Пелагеи и Полины Гагариной
Стилист Мартынова объяснила, почему Пелагея проиграла модную битву Гагариной .
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Пелагея и Полина Гагарина уже давно стали неотъемлемой частью шоу «Голос». Зрители передачи не устают сравнивать певиц и оценивать их решения в роли наставниц. Пока новый сезон «Голоса» идет и неизвестно, чья команда победила, мы решили выяснить, кого из артисток можно назвать иконой стиля. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» стилист Дарья Мартынова назвала свою фаворитку в модной битве.
Пелагея
По словам эксперта, сценические образы Пелагеи лежат в основе ее повседневной одежды. Красные цветы на черном фоне, рукава-фонарики, широкий ремень — все эти детали не только не украшают артистку, но и старят ее.
«Пока не заглянула в Сеть, я думала, она гораздо старше своего возраста. Пелагея красивая и молодая, но часто её образы демонстрируют обратное. Если на сцене цветы, воланы, оборки, ободки и букеты в волосах допустимы, то в жизни хочется видеть более современную женщину. Такие ошибки в образах отражаются на её внешности, прибавляя возраст и объём», — высказалась стилист.
Дарья Мартынова
Стилист
Кроме того, Дарья отметила, что и сценические образы Пелагеи можно подать лучше. По мнению эксперта, в нарядах певицы не хватает баланса между современным и исконно русским, этническим.
Полина Гагарина
По словам Дарьи, стиль Полины можно смело назвать безупречным. Артистка редко совершает модные ошибки, выбирая неподходящие по длине и объему платья.
«Мне сложно найти, что не так в ее повседневных образах. Кажется, что она попадает на 99 процентов из 100. Узкие платья, облегающие и женственные, отлично смотрятся на ее фигуре. Наивные платья с цветами и воланами — мило, по-детски, и отлично ей подходят. Каждый образ подчеркивает фигуру и внешность, даря определённое настроение: где-то она звезда, где-то милая девчонка, а где-то жительница мегаполиса в свой выходной», — поделилась мнением эксперт.
Дарья Мартынова
Стилист
Подводя итоги, Дарья пришла к выводу: в модной битве наставниц «Голоса» выиграла Полина Гагарина. Именно ее стиль эксперт считает более современным и гармоничным.