В окружении Отара Кушанашвили рассказали о его состоянии спустя неделю после госпитализации

Стало известно о состоянии шоумена Отара Кушанашвили, госпитализированного 20 июня. В окружении заявили, что восстановление идет планово.

Об этом узнал сайт Kp.ru.

«Отар продолжает восстановление в плановом режиме», - поделился с изданием источник.

Ни врачи, ни родственники, ни коллеги ведущего не дают комментариев.

Напомним, музыкальный критик Владимир Полупанов заявлял, что у Отара нашли рак. Была проведена операция.

Последний выпуск своего шоу «Каково?!» Кушанашвили снимал, будучи в плохом состоянии. Он жаловался на подозрительно дрожащий голос и рассказывал о проблемах с кишечником.

Жена Отара заявляла, что до попадания в больницу они обращались в частную клинику. Там, по ее словам, шоумену поставили «невменяемые» диагнозы и потребовали миллион рублей за операцию.