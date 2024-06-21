Жена Кушанашвили заявила, что в частной клинике ему поставили невменяемые диагнозы и требовали миллион за операцию

Жена журналиста Отара Кушанашвили Ольга сообщила, что перед попаданием в больницу, где ему провели операцию, семья обращалась в частную клинику. Там шоумену поставили «невменяемые диагнозы».

«В платной клинике ему поставили совершенно невменяемое диагнозы... Когда мне позвонили из этой клиники, то сказали, что операция будет стоить один миллион рублей, утрированно», - сообщила Ольга изданию Teleprogramma.pro.

Она удивлена, что диагнозы были «под вопросом», а сумму за операцию назвали конкретную. Супруга интересовалась, как будут оперировать, если диагноз неточный. Однако врач не захотел общаться и положил трубку.

Ольга допускает, что информацию о диагнозах Отара распространили врачи платной клиники. Она объяснила: врачи больницы, где сейчас лежит Кушанашвили, не давали комментариев прессе и не собираются это делать.

«И все диагнозы, которые ему поставили в этой платной клинике, они опровергли», — заключила жена Отара.

Ранее сообщалось, что у него обнаружили рак. Шоумену провели операцию. 20 июня вышел выпуск его YouTube-шоу, в начале которого Отар жаловался на «подозрительно дрожащий голос» и плохое самочувствие. В частности, он говорил о проблемах с кишечником. Это заняло 5 минут в начале передачи.