«Я третью неделю провожу над унитазом»: Кушанашвили жаловался на здоровье и дрожащий голос, записывая YouTube-шоу

Журналист Отар Кушанашвили жаловался на плохое самочувствие во время записи последнего выпуска YouTube-шоу «Каково?!». Он также указывал на свой «подозрительно дрожащий голос».

Последний выпуск опубликовали 20 июня. Он называется «Здоровья Отару!| Бузова и Загитова накинулись на Баскова| Сосо — 60 лет». В начале говорится о том, что Кушанашвили заболел, но «сам изъявил желание записать выпуск». Также указывается, что он госпитализирован. «Молимся за него и желаем выздоровления», - сказано в начале шоу.

Почти пять минут передачи Кушанашвили жаловался на проблемы с кишечником. Журналист размышлял о том, является ли это наказанием за что-то плохое.

«Я третью неделю провожу над унитазом, под унитазом и в унитазе в том числе», - говорил он и заявлял, что «в жизни главное не болеть».

Напомним, 20 июня стало известно, что у журналиста рак. Врачи решили провести срочную операцию.