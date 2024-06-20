НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 20 июня 2024, 19:44
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«Я третью неделю провожу над унитазом»: Кушанашвили жаловался на здоровье и дрожащий голос, записывая YouTube-шоу

Отар Кушанашвили жаловался на дрожащий голос, записывая последнее YouTube-шоу.
«Я третью неделю провожу над унитазом»: Кушанашвили жаловался на здоровье и дрожащий голос, записывая YouTube-шоу

© Starface.ru

Журналист Отар Кушанашвили жаловался на плохое самочувствие во время записи последнего выпуска YouTube-шоу «Каково?!». Он также указывал на свой «подозрительно дрожащий голос».

Последний выпуск опубликовали 20 июня. Он называется «Здоровья Отару!| Бузова и Загитова накинулись на Баскова| Сосо — 60 лет». В начале говорится о том, что Кушанашвили заболел, но «сам изъявил желание записать выпуск». Также указывается, что он госпитализирован. «Молимся за него и желаем выздоровления», - сказано в начале шоу.

Почти пять минут передачи Кушанашвили жаловался на проблемы с кишечником. Журналист размышлял о том, является ли это наказанием за что-то плохое.

«Я третью неделю провожу над унитазом, под унитазом и в унитазе в том числе», - говорил он и заявлял, что «в жизни главное не болеть».

Напомним, 20 июня стало известно, что у журналиста рак. Врачи решили провести срочную операцию.

Источник фото:Starface.ru
Источник:YouTube-шоу «Каково?!»
Автор:Лилия Караева
Теги:
Отар Кушанашвили
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