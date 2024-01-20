В Новосибирске отменили второй концерт оскандалившейся певицы Лолиты Милявской

После скандальной «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой концерты 60-летней певицы Лолиты Милявской начали отменять по всей стране. Об очередном отказе от проведения мероприятия сообщили в Новосибирске.

Лолита должна была выступить 31 марта в Доме ученых в Академгородке.

«Купленные билеты подлежат возврату по месту приобретения», — приводит BFM сообщение ДУ СО РАН.

Также без официального объявления причины был отменен сольный концерт Лолиты, который должен был состояться в Новосибирске в апреле.

Напомним, 20 декабря Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор», которую посетили Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Анна Asti, Ксения Собчак и другие. Все они поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После мероприятия всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей. Телеканалы в спешном порядке стали вырезать из новогодних программ оскандалившихся звезд.

Ранее Лолита подтвердила, что запланированный на 27 марта сольный концерт в Омске не состоится. Минкульт региона принял решение отменить выступление из-за скандала. При этом официальной версией названо отсутствие заключенного договора аренды площадки на указанную дату.

Мы также сообщали, что концерты Милявской отменили в Тюмени, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске и в Подмосковье.