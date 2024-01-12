Оскандалившаяся на «голой» вечеринке Лолита ответила на отмену концерта в Омске

Певица Лолита Милявская подтвердила, что запланированный на 27 марта сольный концерт в Омске не состоится. Минкульт региона принял решение отменить выступление оскандалившейся на «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой артистки.

При этом официальной версией названо отсутствие заключенного договора аренды площадки на указанную дату. Кроме того, 11 января «Совет атаманов казачьего народа» обратился к властям региона с требованием запретить Лолите выступать.

«Мне нечего комментировать. Это уже концерт казаков», - сказала 60-летняя певица в комментарии РБК.

Напомним, 20 декабря Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Анна Asti, Ксения Собчак и другие поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После мероприятия всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей. Телеканалы в спешном порядке стали вырезать из новогодних программ оскандалившихся звезд.

Ранее мы писали, что концерты Милявской отменили в Тюмени, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске. Также не состоятся выступления певицы в Подмосковье.