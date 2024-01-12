В Омске отказались от концерта оскандалившейся на «голой» вечеринке Лолиты Милявской
В Омске нашли важным отменить концерт оскандалившейся певицы Лолиты Милявской .
© Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
В Омске организаторы концерта певицы Лолиты Милявской, оскандалившейся после «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой, решили отменить запланированное на 27 марта мероприятие.
По данным Telegram-канала Mash, договорённости с 60-летней артисткой были достигнуты еще полгода назад, однако официально договор так и не был составлен.
При этом билеты в рамках тура в честь юбилея Лолиты все еще продаются онлайн, любой желающий может приобрести их по цене от 2 до 5 тысяч рублей.
Ранее концерты Милявской отменили в Тюмени, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске. Также не состоятся выступления певицы в Подмосковье.
Напомним, 20 декабря Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Анна Asti, Ксения Собчак и другие поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После мероприятия всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей. Телеканалы в спешном порядке стали вырезать из новогодних программ оскандалившихся звезд.
Мы также сообщали, что глава ФПБК Виталий Бородин требует провести проверку в отношении певицы Лолиты Милявской из-за ее израильского паспорта.