В Нижнем Новгороде отменили концерт музыканта Kedr Livanskiy

Концерт электронного музыканта и диджея Kedr Livanskiy был отменен в Нижнем Новгороде. Соответствующей информацией поделились организаторы на странице мероприятия во «ВКонтакте».

Изначально было объявлено, что выступление не состоится по инициативе регионального Минкульта. Однако позднее пост об отмене был отредактирован — теперь там сказано, что шоу отменено по независящим от исполнителя и организаторов причинам. Таким же образом недавно был отменен концерт в Москве.

Помимо этого, представители артистки признались, что из-за этого понесут большие убытки, и призвали нижегородских поклонников не сдавать билеты, обменять их на следующее мероприятие или приобрести мерч.

Ранее мы писали, что концерт певицы Лолиты в Костроме отменили после жалоб граждан и общественников.

Также сообщалось, что выступление рэпера Паши Техника отменили в Барнауле после жалобы общественников.