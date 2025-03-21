Выступление Паши Техника отменили в Барнауле после жалобы общественников

Рэпер Паша Техник не смог выступить в Барнауле. Запланированный на 5 апреля концерт не состоится из-за жалобы общественников, передает amic.ru.

По информации СМИ, члены «Русской общины» обратились к городским властям, прокуратуре и краевому министерству культуры. Они попросили запретить мероприятие, которое может плохо отразиться на местной молодежи.

«На концерты человек выходит непонятно под какими препаратами, под его влиянием могут оказаться лица младше 18 лет», — считают в «общине».

Авторы обращения акцентировали внимание на текстах песен исполнителя. По их словам, они содержат негативный контент и пропагандируют употребление запрещенных веществ и алкоголя.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге отменили концерт певицы Дианы Арбениной. Соответствующее решение было принято после жалобы общественников.