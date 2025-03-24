Концерт певицы Лолиты в Костроме отменили после жалоб граждан и общественников

Концерт певицы Лолиты Милявской, запланированный на 24 марта в Костроме, отменили после жалоб граждан и общественников. Об этом сообщает top24.news.

24 марта в Костроме в концертном зале «Губернский» должно было состояться выступление Лолиты, однако в областном департаменте культуры негативно отнеслись к запланированному мероприятию. В результате концерт певицы отменили. Как оказалось, на оскандалившуюся артистку пожаловался ярославский общественник, который призвал чиновников отменить выступление «из-за острых и язвительных реплик» знаменитости.

«Решение принято с учетом общественного мнения, изложенного в обращениях граждан, опубликованных в сети Интернет и поступающих в адрес департамента культуры Костромской области и в адрес Концертно-выставочного центра „Губернский“», — заявили в департаменте культуры Костромской области.

Сообщается, что жители смогут вернуть деньги по месту приобретения билетов.

Напомним, Лолита оказалась в центре скандала после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой в 2023 году. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс из-за тематики и откровенных нарядов гостей. После скандала певицу перестали звать на телевидение, а ее концерты стали массово отменять по России. Так, выступления знаменитости сорвались уже в Ульяновске, Волгограде, Перми, Казани и Санкт-Петербурге. Сама артистка называет происходящее «организованной травлей» со стороны общественников, которых «не интересуют реальные проблемы».

Ранее мы писали о том, что Лолита прокомментировала отмену своего концерта в Санкт-Петербурге фразой: «А тут говорить нечего».