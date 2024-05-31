В Нидерландах потребовали объяснений из-за выступления Ивана Урганта в Амстердаме. Об этом сообщает Lenta.Ru.

Как утверждает источник, члены парламента Нидерландов от «Народной партии за свободу и демократию» возмутились выступлением Ивана Урганта и Владимира Познера в Амстердаме. Депутаты потребовали объяснений от главы нидерландского МИД Ханке Брюинса Слота и государственного секретаря по культуре и СМИ Флер Грепер. Их обращение состоит из 11 вопросов и касается спектакля, прошедшего 28 мая.

В тексте письма депутаты назвали Урганта и Познера «пропагандистами, которые выступают с пророссийской позицией».

«Учитывая историю Познера и Урганта, то, что шоу ведется на русском языке, и ожидание того, что шоу посетят почти исключительно россияне, как вы оцениваете риск того, что это шоу будет способствовать (неявно или явно) распространению российской дезинформации и российского нарратива?» — высказались депутаты.

Отметим, что ни Познер, ни Ургант не комментировали скандал с выступлением в Амстердаме.

Ранее сайт «Страсти» рассказал, что происходит с карьерой Ивана Урганта. Подробности читайте в этом материале.

Также мы писали, что близкая подруга Ольги Бузовой увела у нее жениха.