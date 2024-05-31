«Я офигела»: Ольга Бузова заявила, что близкая подруга увела у нее жениха

Мария Погребняк заявила, что пыталась свести своего жениха с Ольгой Бузовой. Об этом стало известно в эфире шоу «Пожалуйста, не рассказывай».

В конце 2023 года стало известно о разводе блогерши с футболистом. Однако после расставания Мария была недолго одинока. У нее появился влиятельный ухажер Игорь Головинский, который в мае 2024 года сделал ей предложение руки и сердца. Как выяснилось, Погребняк неоднократно пыталась свести Игоря с близкой подругой Ольгой. В студии шоу Бузова пошутила, что Мария увела у нее жениха.

«Она несколько раз пыталась свести меня с Игорем. Но дело в том, что она потом начала с ним встречаться. Я офигела», — высказалась певица.

Ольга считает, что Мария ходила вместо нее на свидания, чтобы те «не пропадали». Также Бузова «подколола» подругу, вспоминая о ее помолвке: «Это мое предложение!».

Погребняк ответила, что ездила в рестораны с Игорем, чтобы помочь ему с организацией свидания для Ольги. По словам блогерши, все ее разговоры с Головинским были про подругу.

Ранее певица Ольга Бузова заявила, что Давид Манукян организовал против нее травлю. Подробности читайте в этой новости.