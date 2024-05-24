Отмена на ТВ, критика звезд и попытки вернуться: что происходит с карьерой Ивана Урганта
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Шоумен Иван Ургант пропал с российского телевидения после 2022 года. Несмотря на то, что за это время появлялось немало слухов о возвращении артиста, да и сам он неоднократно намекал на это, до сих пор неизвестно, увидят ли его зрители еще на ТВ или же нет. Портал «Страсти» решил узнать, где сейчас Иван, что произошло с его карьерой с момента начала СВО и кто занял его нишу во время отсутствия.
Сын известных родителей или талантливый артист: как Иван Ургант стал популярным
Иван Ургант родился в актерской семье – его отец Андрей Ургант и мать Валерия Киселева играли на сцене, а бабушка Нина Ургант была звездой культового фильма «Белорусский вокзал». Поэтому судьба наследника знаменитых артистов была предопределена. Уже в 17 лет он поступил в театральную академию, причем зачислили его сразу на второй курс. И хоть играть в спектаклях Ивану нравилось, денег платили мало, и в итоге он решил сменить род деятельности.
Сначала внимание Урганта привлекла профессия радиоведущего. Но после переезда из Санкт-Петербурга в Москву он осознал, что ему ближе телевидение. Начинал он с канала MTV, затем перешел на «Россию 1», а в 2005 году его переманил Первый канал, и карьера Ивана пошла в гору. Он вел передачи «Смак», «Прожектор Перис Хилтон», «Большая разница», «Стенка на стенку». А затем и вовсе стал выпускать авторское шоу «Вечерний Ургант».
Параллельно Иван продолжал развивать и актерскую деятельность. Он снимался в проектах «От 180 и выше», «Жесть», «Ёлки», «Выкрутасы» и многих других. Преимущественно артист выбирал комедийные проекты и лишь изредка соглашался на драматические.
Личная жизнь Ивана Урганта
В жизни Ивана Урганта было 3 брака. Первой избранницей телеведущего стала Карина Авдеева. Телеведущий познакомился с ней на одной из вечеринок в Санкт-Петербурге, когда ему было 18 лет. Карина была старше Ивана на 5 лет, однако разница в возрасте не стала преградой для романа. Их отношения развивались стремительно: через несколько месяцев пара сыграла свадьбу. Брак Ивана и Карины просуществовал меньше года. Молодожены были не готовы к семейной жизни и испытывали финансовые трудности.
После развода Иван встретил Татьяну Геворкян, с которой жил в гражданском браке. Ургант и Геворкян познакомились на съемках шоу «Экспрессо», и вскоре их отношения перестали быть только рабочими. Иван начал ухаживать за коллегой и через год сделал ей предложение. Татьяну пугал штамп в паспорте, и из-за этого она несколько раз переносила свадьбу. Как сообщает Woman.ru, Иван и Татьяна расстались из-за Натальи Кикнадзе, одноклассницы шоумена. В школьные годы он был влюблен в Кикнадзе, и после случайной встречи в Санкт-Петербурге его чувства вспыхнули с новой силой.
На сегодняшний день Иван и Наталья живут в браке. В 2008 году у пары родилась дочь Нина, которую назвали в честь известной бабушки. Через 7 лет у них родилась вторая дочь Валерия. Примечательно, что от первого брака у Натальи есть дочь Эрика и сын Нико. Иван не раз отмечал, что воспитал их как родных. По словам Урганта, лучшее, что есть в его жизни, — «это любимая жена и семья».
Жизнь Ивана Урганта после 2022 года: куда пропал шоумен
В день начала специальной военной операции Иван разместил на своей странице в социальной сети изображение черного квадрата, чем вызвал недопонимание у соотечественников. Затем из эфира пропало его популярное вечернее шоу. Первый канал давал официальный комментарий, что развлекательные программы были отменены, так как сейчас для них неподходящее время. Но Ургант перестал появляться и в других телевизионных проектах.
Долгое время ходили слухи, что телеведущий эмигрировал в Израиль. В Сети даже публиковали его снимки, сделанные за границей. Но отец Ивана Андрей Ургант заявлял, что его сын Россию не покидал и покидать не собирается.
«Кремль к нему никаких претензий не имеет. Он не является врагом народа или предателем родины. Никуда он никогда в жизни не уезжал», - делился Ургант-старший с Kp.ru.
Постепенно возвращаться в медийное поле Иван начал только в 2023 году. Тогда появились его первые фото после «черного квадрата», которые вызвали немало обсуждений в Сети. Поклонники были обеспокоены состоянием телеведущего, ведь всего за несколько месяцев отсутствия он заметно постарел – отрастил бороду и стал седым. Однако сам Ургант на здоровье не жаловался и лишь интриговал фанатов намеками на возвращение. Так, первый его выход в свет после байкота на ТВ состоялся на московской премьере фильма «Вызов», на которой присутствовало руководство Первого канала. Тогда артист впервые в беседе с журналистами заявил, что вернется.
И артист действительно вернулся. Но только не на телевидение, а в российское кино. В конце 2023 года появилась информация, что режиссер Николай Солодников пригласил Урганта на главную драматическую роль в свою дебютную кинокартину «Во сне ты горько плакал». Премьера состоялась в Москве в 2024 году и носила закрытый характер. Но до зрителей проект так и не дошел, так как ему не выдали прокатное удостоверение.
Из-за отсутствия работы на телевидении Иван сейчас выступает на корпоративах и ездит с гастролями за границу вместе со своим другом-журналистом Владимиром Познером. Сначала они дали концерты в Дубае, и теперь летом собираются развлечь публику в Европе. А о телевизионных проектах Урганта по-прежнему ничего не слышно.
Реакция звезд на бойкот Ивана Урганта
Звезды шоу-бизнеса по-разному отреагировали на скандал с Ургантом. Пока друзья и коллеги поддерживают Ивана, другие — критикуют и призывают отправиться на СВО. Актер Сергей Никоненко считает, что поездка в зону боевых действий искупит его вину перед россиянами.
«Я хочу сказать лично Ване Урганту: «Возьми автомат, пойди на СВО и таким образом искупи свою вину», — сообщил Никоненко «Абзацу».
Кроме того, Сергей назвал Урганта «подонком» и заявил, что его ничем не изменить.
Телеведущая Тутта Ларсен согласна с Никоненко. По ее мнению, у Ивана шизофрения. Ларсен не понимает, почему Иван опубликовал «черный квадрат», но до сих пор не уехал из России.
«Сидеть здесь, молчать и при этом выкладывать «черные квадраты» — это шизофрения. Сидеть здесь и ненавидеть… Мне очень грустно, что он так поступил», — высказалась телеведущая в эфире шоу «Эмпатия Манучи».
Такого же мнения придерживается актриса Яна Поплавская. Она считает, что Иван «духом слаб». Артистка с возмущением отреагировала на съемки Урганта в фильме «Во сне ты громко плакал». По словам Яны, шоумена давно пытаются «пристроить».
«Пятая колонна продолжает возвращать своих «кумиров» на ТВ и в кино. Киркоров, Ревва, Шепелев, Светлаков… Настал черед и Вани Урганта, при первых выстрелах сбежавшего в Израиль», — написала Яна в Telegram-канале.
Продюсер Иосиф Пригожин не побоялся возразить коллегам. Он, в отличие от многих, считает, что Урганту нужно дать второй шанс. Супруг Валерии отметил, что Иван не уезжал из России и «не покрывал грязью нашу страну».
«Всем свойственно ошибаться, делать неправильные шаги», — говорил Иосиф NEWS.ru.
Помимо Пригожина, Урганта поддержал Сергей Светлаков. Юморист считает, что его друга незаслуженно критикуют и лишают работы. По мнению Сергея, Иван находится «в потрясающей форме» и является незаменимой единицей на ТВ.
«Это ужасно, что происходит с моим другом. Если бы люди хотели разобраться, то прочитали бы все, что написал Ваня», — высказался Светлаков в эфире шоу «Стрелец-молодец».
Сможет ли Иван Ургант вернуться на ТВ: мнение концертного директора
Концертный директор Ольга Оркина считает, что Иван сможет вернуться на ТВ, но это произойдет еще не скоро. По мнению Ольги, телеведущему нужно дождаться «безопасного момента», чтобы напомнить о себе россиянам.
«Я уверена, что возвращение будет исключительно на ТВ. Иван потерял сейчас все основные контрактные проекты. Теперь Баста стал лицом одного из известных банков нашей страны. Да и формат шоу, концепцию, зрителей забрал Павел Воля в своем шоу на ТНТ. Если же затишье Лолиты было не таким тихим, она периодически выходила в социальных сетях, то Иван ушел на дно очень тихо. Боюсь, что аудитория уже начинает основательно забывать ведущего. На мой взгляд, Иван ждал того момента, когда можно «безопасно» вернуться, но ситуация с увольнением декана МГИМО намекнула ему о преждевременности возвращения», — высказалась Ольга.
Оркина отметила, что Иван был востребованным артистом. По словам концертного директора, Урганта было сложно пригласить на мероприятие из-за плотного графика.
«Ввиду плотного графика съемок Иван не всегда мог стать ведущим вашего торжества. Насколько мне известно, бронировать артиста приходилось за 6 и более месяцев до даты. Я знаю точно, что никто из моих коллег так и не вывел формулу такой «продуктивности». Иван и тут, и там, и, вроде, не устал», — сообщила Ольга.
По словам Оркиной, стоимость выступления Ивана (до 2022 года) была давно обнародована. За свадьбы ведущий берет больше.
«Если вы хотите видеть Ивана в свой праздничный день, то будьте готовы отдать от 4 до 6 млн рублей. Провести корпоратив у Ивана стоит примерно 4 млн рублей», — резюмировала концертный директор.
Кто занял место Ивана Урганта на ТВ после бойкота: мнение продюсера
Продюсер Сергей Дворцов считает, что место Урганта на ТВ занял Павел Воля. Сергей отметил, что Павел выпустил авторское шоу, которое похоже на формат «Вечернего Урганта». Однако проект Воли оказался успешнее.
«Будем честны, Павел Воля успешнее, чем Ваня Ургант, несмотря на то, что их шоу одновидные. Передача Воли удачнее, и это констатация факта. Паша держит марку, рейтинги. Он снимает достаточно «вкусно», — высказался Дворцов.
Сергей допустил, что Иван может возобновить вечернее шоу. Однако, по мнению продюсера, в этом нет никакого смысла: рейтинги передачи уже не будут прежними.
«Нужно ли возвращение вечернего шоу? Только если в рамках тщеславия Вани Урганта. Если он захочет публичности, то начнет снимать шоу и делать какие-то шаги, но они будут минимальными. Рейтинги уже не будут прежними. Его не будут смотреть, потому что он высказался нехорошо о нашей стране и пытался усидеть на двух стульях. Ему нужно публично извиниться перед страной, поклонниками и взять слова назад. Вот тогда, и то не факт, наш народ его простит», — резюмировал Сергей.
Сможет ли Иван Ургант из-за бойкота оставить ТВ и уйти в кино – мнение кинокритика
Так как пока Иван Ургант смог вернуться только в российское кино, портал «Страсти» решил узнать у кинокритика Александра Шпагина – сможет ли он отказаться от телевидения в принципе ради актерской карьеры. И, по словам эксперта, это действительно реально.
Шпагин отметил, что, когда только Иван появился в шоу-бизнесе, он был совершенно неинтересный. Однако все изменилось, когда он нашел свой образ.
«Иван Ургант появился на волне успеха его замечательного отца, тоже шоумена, телеведущего, который был очень популярен в 90-е годы, Андрея Урганта. Он его, собственно, и пропихнул. Потому что, когда Иван Ургант появился в качестве телеведущего, это был совершенно неинтересный человек. Он все никак не мог найти себя и свой образ. И мы с вами думали: «Господи, кто это такой вообще?» Пришел какой-то, не знаю, левый, неинтересный абсолютно парень. Как правило, он только подыгрывал кому-то. И также он появлялся в каких-то сериальчиках, например, в «Улицах разбитых фонарей». Ну, абсолютно ничего особенного. Что есть, что нет.
И вдруг постепенно, где-то к середине 2000-х, даже к концу 2000-х, он начал набирать. Он нашел свой образ человека в маске. Меня поразило, что он потом уже никогда из него не мог выйти. Это, по-моему, обыграно в фильме «Мифы». Малоудачная комедия, но просто интересная по замыслу. Здесь звезды играли самих себя», - поделился кинокритик.
Александр Владимирович подчеркнул, что в «маске» Урганту было комфортно до такой степени, что он ее никогда не снимал. Даже, когда давал интервью. Но с другой стороны он смог открыться после выхода фильма «Он, она и я».
«Иван оказался на редкость остороумным человеком. Вот придумал человек образ. Нашел эту маску. Но все равно возникал вопрос, а какой он актер? И вот в фильме «Он, она и я», где у него дуэт с Галибиным, он играет замечательно, потому что там есть, что играть, там есть такой драматический монолог. Это была неплохая психологическая мелодрама такая. И вот там он сыграл отлично просто. То есть для меня примерно в одинаковое время открылись как актеры два шоумена, Фоменко и Ургант. Оказалось, что из своей маски Иван может вырасти. Но в дальнейшем Ургант продолжил в своем комическом образе работать, только играл он, конечно, в разы лучше, чем в 90-е годы или в начале 2000-х», - заявил Шпагин.
Новую кинокартину с Ургантов в главной роли «Во сне ты горько плакал» кинокритик не смог посмотреть. Но отметил, что ждет в ней от артиста серьезного подхода к раскрытию героя.
«Новую вот эту картину с Ургантом я не видел, но я искренне надеюсь, что поскольку сейчас он вошел в стадию некого такого социоэкзистенциального кризиса по неволе, скажем так, он сыграл именно серьезную драматическую роль. Мне кажется, что сейчас постоянно оставаться вот в этой маске ввиду сложившихся и личностных, и социальных обстоятельств, это будет не очень правильно», - подчеркнул эксперт.
Что касается развития карьеры Урганта в кино, Шпагин считает, что он вполне сможет быть актром и дальше, если у него не получится вновь пробиться на ТВ.
«Он доказал, что он хороший актер, что он может хорошо играть, что он тонкий актер, что он психологичный. Мне достаточно было того фильма «Он, она и я», потому что все-таки лучшей роли у него не было в кино. Дальше он перешёл именно в игру постоянного камео. Я сейчас от него жду именно серьезных актерских свершений. И самое ему место в кино сегодня. То есть у него может жизнь начаться заново. На новый этап выйдет», - заключил Александр Шпагин.