Сможет ли Иван Ургант вернуться на ТВ: мнение концертного директора

Концертный директор Ольга Оркина считает, что Иван сможет вернуться на ТВ, но это произойдет еще не скоро. По мнению Ольги, телеведущему нужно дождаться «безопасного момента», чтобы напомнить о себе россиянам.

«Я уверена, что возвращение будет исключительно на ТВ. Иван потерял сейчас все основные контрактные проекты. Теперь Баста стал лицом одного из известных банков нашей страны. Да и формат шоу, концепцию, зрителей забрал Павел Воля в своем шоу на ТНТ. Если же затишье Лолиты было не таким тихим, она периодически выходила в социальных сетях, то Иван ушел на дно очень тихо. Боюсь, что аудитория уже начинает основательно забывать ведущего. На мой взгляд, Иван ждал того момента, когда можно «безопасно» вернуться, но ситуация с увольнением декана МГИМО намекнула ему о преждевременности возвращения», — высказалась Ольга.

Оркина отметила, что Иван был востребованным артистом. По словам концертного директора, Урганта было сложно пригласить на мероприятие из-за плотного графика.

«Ввиду плотного графика съемок Иван не всегда мог стать ведущим вашего торжества. Насколько мне известно, бронировать артиста приходилось за 6 и более месяцев до даты. Я знаю точно, что никто из моих коллег так и не вывел формулу такой «продуктивности». Иван и тут, и там, и, вроде, не устал», — сообщила Ольга.

По словам Оркиной, стоимость выступления Ивана (до 2022 года) была давно обнародована. За свадьбы ведущий берет больше.

«Если вы хотите видеть Ивана в свой праздничный день, то будьте готовы отдать от 4 до 6 млн рублей. Провести корпоратив у Ивана стоит примерно 4 млн рублей», — резюмировала концертный директор.

Кто занял место Ивана Урганта на ТВ после бойкота: мнение продюсера

Продюсер Сергей Дворцов считает, что место Урганта на ТВ занял Павел Воля. Сергей отметил, что Павел выпустил авторское шоу, которое похоже на формат «Вечернего Урганта». Однако проект Воли оказался успешнее.

«Будем честны, Павел Воля успешнее, чем Ваня Ургант, несмотря на то, что их шоу одновидные. Передача Воли удачнее, и это констатация факта. Паша держит марку, рейтинги. Он снимает достаточно «вкусно», — высказался Дворцов.

Сергей допустил, что Иван может возобновить вечернее шоу. Однако, по мнению продюсера, в этом нет никакого смысла: рейтинги передачи уже не будут прежними.

«Нужно ли возвращение вечернего шоу? Только если в рамках тщеславия Вани Урганта. Если он захочет публичности, то начнет снимать шоу и делать какие-то шаги, но они будут минимальными. Рейтинги уже не будут прежними. Его не будут смотреть, потому что он высказался нехорошо о нашей стране и пытался усидеть на двух стульях. Ему нужно публично извиниться перед страной, поклонниками и взять слова назад. Вот тогда, и то не факт, наш народ его простит», — резюмировал Сергей.

Сможет ли Иван Ургант из-за бойкота оставить ТВ и уйти в кино – мнение кинокритика

Так как пока Иван Ургант смог вернуться только в российское кино, портал «Страсти» решил узнать у кинокритика Александра Шпагина – сможет ли он отказаться от телевидения в принципе ради актерской карьеры. И, по словам эксперта, это действительно реально.

Шпагин отметил, что, когда только Иван появился в шоу-бизнесе, он был совершенно неинтересный. Однако все изменилось, когда он нашел свой образ.

«Иван Ургант появился на волне успеха его замечательного отца, тоже шоумена, телеведущего, который был очень популярен в 90-е годы, Андрея Урганта. Он его, собственно, и пропихнул. Потому что, когда Иван Ургант появился в качестве телеведущего, это был совершенно неинтересный человек. Он все никак не мог найти себя и свой образ. И мы с вами думали: «Господи, кто это такой вообще?» Пришел какой-то, не знаю, левый, неинтересный абсолютно парень. Как правило, он только подыгрывал кому-то. И также он появлялся в каких-то сериальчиках, например, в «Улицах разбитых фонарей». Ну, абсолютно ничего особенного. Что есть, что нет.

И вдруг постепенно, где-то к середине 2000-х, даже к концу 2000-х, он начал набирать. Он нашел свой образ человека в маске. Меня поразило, что он потом уже никогда из него не мог выйти. Это, по-моему, обыграно в фильме «Мифы». Малоудачная комедия, но просто интересная по замыслу. Здесь звезды играли самих себя», - поделился кинокритик.

Александр Владимирович подчеркнул, что в «маске» Урганту было комфортно до такой степени, что он ее никогда не снимал. Даже, когда давал интервью. Но с другой стороны он смог открыться после выхода фильма «Он, она и я».

«Иван оказался на редкость остороумным человеком. Вот придумал человек образ. Нашел эту маску. Но все равно возникал вопрос, а какой он актер? И вот в фильме «Он, она и я», где у него дуэт с Галибиным, он играет замечательно, потому что там есть, что играть, там есть такой драматический монолог. Это была неплохая психологическая мелодрама такая. И вот там он сыграл отлично просто. То есть для меня примерно в одинаковое время открылись как актеры два шоумена, Фоменко и Ургант. Оказалось, что из своей маски Иван может вырасти. Но в дальнейшем Ургант продолжил в своем комическом образе работать, только играл он, конечно, в разы лучше, чем в 90-е годы или в начале 2000-х», - заявил Шпагин.

Новую кинокартину с Ургантов в главной роли «Во сне ты горько плакал» кинокритик не смог посмотреть. Но отметил, что ждет в ней от артиста серьезного подхода к раскрытию героя.

«Новую вот эту картину с Ургантом я не видел, но я искренне надеюсь, что поскольку сейчас он вошел в стадию некого такого социоэкзистенциального кризиса по неволе, скажем так, он сыграл именно серьезную драматическую роль. Мне кажется, что сейчас постоянно оставаться вот в этой маске ввиду сложившихся и личностных, и социальных обстоятельств, это будет не очень правильно», - подчеркнул эксперт.

Что касается развития карьеры Урганта в кино, Шпагин считает, что он вполне сможет быть актром и дальше, если у него не получится вновь пробиться на ТВ.

«Он доказал, что он хороший актер, что он может хорошо играть, что он тонкий актер, что он психологичный. Мне достаточно было того фильма «Он, она и я», потому что все-таки лучшей роли у него не было в кино. Дальше он перешёл именно в игру постоянного камео. Я сейчас от него жду именно серьезных актерских свершений. И самое ему место в кино сегодня. То есть у него может жизнь начаться заново. На новый этап выйдет», - заключил Александр Шпагин.