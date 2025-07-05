«В наших сердцах навсегда»: звезда сериала «Счастливы вместе» вспомнила о поцелуе с Майклом Мэдсеном

Наталья Бочкарева вспомнила о поцелуе с Майклом Мэдсеном.

Звезда сериала «Счастливы вместе» почтила память покойного артиста, опубликовав в личном блоге совместные снимки с американским актером.

На днях стало известно о смерти Майкла, который снялся в таких проектах, как «Убить Билла» и «Бешеные псы». Актер был найден без признаков жизни в своем доме в Малибу. Причиной трагедии стала остановка сердца.

Бочкарева вспомнила о личной встрече с Мэдсеном. Наталья показала снимки, сделанные во время их знакомства. На кадрах они с Майклом были запечатлены в объятиях друг друга. Кроме того, на одном из снимков Наталья была замечена за поцеулем с актером.

«Сегодня ушел из жизни потрясающий актер и очень талантливый человек. Майкл, ты в наших сердцах навсегда!» — прокомментировала Бочкарева.

Ранее мы писали о том, что голливудский актер Майкл Мэдсен перед внезапной смертью обследовался в больнице и был признан полностью здоровым, рассказал его давний друг и помощник Дуги Смит.

Также сообщалось, что Алисса Милано высказалась о смерти Джулиана Макмэхона.