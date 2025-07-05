«Эта улыбка. Этот смех. У меня разбито сердце»: Алисса Милано высказалась о смерти Джулиана Макмэхона

2 июля звезда сериала «Зачарованные» Джулиан Макмэхон ушел из жизни после продолжительной болезни. Коллега актера Алисса Милано отреагировала на его смерть в личном блоге и назвала трагедию «нереальной».

Актриса, сыгравшая в «Зачарованных» жену Джулиана Макмэхона, призналась, что его смерть стала для нее настоящим ударом. Алисса Милано рассказала, что исполнитель роли Коула Тёрнера в сериале был для нее не только экранным супругом, но и «хорошим другом» в жизни.

«У меня разбито сердце. Джулиан МакМэхон был волшебным. Эта улыбка. Этот смех. Этот талант. Это присутствие. Он вошел в комнату и осветил ее — не просто харизмой, а добротой. <…> Мы были такими разными, и все же почему-то всегда понимали друг друга. Джулиан был больше, чем мой муж по телевизору. Он был хорошим другом. Тот, кто подмечает. Тот, кто помнит. Тот, кто делится. Тот, кто говорит правду, даже когда неудобно, но всегда с любовью», — поделилась артистка.

Исполнительница роли Фиби Холливелл в «Зачарованных» назвала коллегу образцовым семьянином и раскрыла, что до сих пор не верит в случившееся.

«Потеря его кажется нереальной. Слишком рано. Слишком несправедливо. Отдыхай, друг мой. Я буду носить твой смех с собой. Коул навсегда. Джулиан навсегда», — высказалась Алисса Милано.

Напомним, Джулиан Макмэхон скончался 2 июля от рака, ему было 56 лет. Примечательно, что в 2024 году не стало и другой звезды «Зачарованных» Шеннен Доэрти. Актриса ушла из жизни после девяти лет борьбы с раком молочной железы. Известно, что коллег в прошлом связывали романтические отношения.

Ранее коллега Шеннен Доэрти по «Беверли-Хиллз, 90210» Дженни Гарт высказалась о ее смерти: «Это страшно».