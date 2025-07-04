«Был в лучшем состоянии здоровья»: звезда «Убить Билла» обследовался незадолго до смерти

Голливудский актер Майкл Мэдсен перед внезапной смертью обследовался в больнице и был признан полностью здоровым, рассказал его давний друг и помощник Дуги Смит.

Доги рассказал, что звезда «Убить Билла» в прошлую пятницу посетил больницу Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Два года назад актер травмировал сустав, упав с лошади, поэтому он хотел проконсультироваться с врачом.

Майкл думал сделать операцию, но откладывал хирургическое вмешательство из-за напряженного графика. Во время обследования врачи признали Мэдсена полностью здоровым. Поэтому его смерть стала настоящей неожиданностью для близких.

«Он выглядел так, будто был в лучшем состоянии здоровья за весь год!», — рассказал TMZ Смит.

В последнем разговоре с другом Мэдсен рассказывал о своих планах. Он сообщил, что собирается посетить ярмарку Nashville Comic-Con, посвященную поп-культуре.

Напомним, 67-летнего голливудского актера нашли без признаков жизни в его доме в Малибу. По предварительным данным, Майкл умер в результате остановки сердца.