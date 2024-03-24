«В наш дом пришли нелюди»: Филипп Киркоров обратился к россиянам после трагедии в «Крокусе»

Филипп Киркоров убежден, что после трагедии в «Крокусе» люди «должны сплотиться как никогда». Певец поделился своей реакцией на теракт в социальных сетях.

«Случилась страшная трагедия. Мне сложно подбирать слова... Для нас, артистов, «Крокус Сити Холл», концертный зал им. Муслима Магомаева – наш дом. И в наш дом пришли нелюди», – отмечает исполнитель хита «Полетели».

Также Киркоров принес соболезнования пострадавшим от теракта, их семьям и близким.

В конце своего обращения он добавил, что всегда будет рядом с владельцем концертного зала Аразом Агаларовым и его сыном Эмином.

«Пока нет места ни словам, ни рассуждениям. Только молюсь! Храни вас Боже!» – заключил музыкант.

При этом на следующий день после теракта в «Крокусе» Филиппа Киркорова в сопровождении охранников заметили в аэропорту Баку. По предварительной информации от источника, певец покинул страну.

Ранее мы писали, что SHAMAN выпустил песню-реквием в память о погибших во время теракта.