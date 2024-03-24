«Нет сил даже кричать»: SHAMAN почтил память погибших при теракте в «Крокусе» новой песней

24 марта, в день общенационального траура, SHAMAN выпустил новую песню, чтобы почтить память погибших в результате теракта в «Крокусе». Об этом сообщает aif.ru.

Напомним, теракт произошел вечером 22 марта перед выступлением рок-группы «Пикник». Злоумышленники не только открыли стрельбу по зрителям и охране, но и подожгли здание. Как передает владелец «Крокус Сити Холла», от концертного зала практически ничего не осталось.

На следующий день после теракта SHAMAN заявил, что готов отправить деньги на похороны погибших, а также на лечение и реабилитацию пострадавших. А 24 марта артист выпустил песню-реквием. Он подчеркнул, что случившееся невозможно понять, а тем более принять и осознать.

«Так больно, что нет сил даже кричать. Больно всем нам. Больно всей стране. В день нашего общенационального траура по жертвам бесчеловечного террористического акта в московском «Крокус Сити Холле», я хочу почтить память всех погибших песней, которую написал вчера», – прокомментировал SHAMAN.

Ранее мы писали, что Егор Крид пожертвовал миллион рублей на помощь пострадавшим от теракта.