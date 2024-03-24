Певец Филипп Киркоров улетел в Азербайджан после заведенного дела. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Азербайджана».

Накануне стало известно о проблемах с налогами, возникших у компании Филиппа Киркорова. Сообщалось, что ФНС заблокировала счета магазина и творческого центра Киркорова. Кроме того, из-за неуплаты штрафа, суд зарегистрировал административное дело в отношении певца.

Как сообщает источник, после этих новостей Филипп Киркоров улетел из России. Днем 23 марта его заметили в аэропорту Баку. Певец выходил в сопровождении нескольких охранников. Отметим, что на музыканте был фиолетовый бомбер, темные очки и кепка, из-под которой виднелись белые волосы артиста.

Киркоров не стал общаться с журналистами, сел в машину и уехал. В своих соцсетях певец не рассказывал о грядущей поезде за границу. О сольных концертах в Азербайджане артист также не объявлял.

Ранее мы писали о том, что Филиппа Киркорова не пригласили на конкурс «МиР» из-за участия в «голой» вечеринке.