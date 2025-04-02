В Москве открыли наследственное дело после смерти комментатора Василия Уткина

В Москве открыли наследственное дело после смерти спортивного комментатора Василия Уткина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правовые документы.

Нотариус Марина Соколова заявила, что на наследство журналиста могут претендовать лишь кровные родственники, при этом бывшие супруги ничего не могут унаследовать после смерти одного из них.

Уточняется, что Уткин был женат два раза. На момент смерти комментатор был холост и не имел детей.

Василий Уткин скончался 19 марта 2024 года в возрасте 52 лет. Причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии. Он начал свою карьеру на телевидении в 1994 году, где вел различные футбольные программы и комментировал матчи на каналах «НТВ-Плюс», «НТВ» и других федеральных каналах. В 2017 году Уткин объявил о завершении своей карьеры комментатора.

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