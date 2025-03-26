В Москве открыли наследственное дело после смерти актрисы Заворотнюк

В Москве открыли наследственное дело после смерти заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на нотариуса Марину Щирскую.

Уточняется, что родные знаменитости могут претендовать на недвижимость, средства на банковских счетах, ценные бумаги, ювелирные украшения, интеллектуальные права и даже животных.

Анастасия Заворотнюк скончалась 30 мая 2024 года на 54-м году жизни после продолжительной и тяжелой болезни. У нее был рак мозга, она лечилась с 2019 года. Широкую известность артистке принесла роль няни Вики в комедийном сериале «Моя прекрасная няня». Ее фильмография насчитывает около четырех десятков ролей.

Ранее беременная дочь Заворотнюк пожаловалась, что ей стало тяжело дышать.

Также сообщалось, что шестилетняя дочь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева Мила пришла на шоу отца.