В Москве открыли наследственное дело после смерти Александра Маслякова. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно материалам дела, родственники теперь могут разделить между собой наследство Александра Маслякова. Юрист Надежда Швачко объяснила, что по наследству родным телеведущего перейдет не только имущество.

«По наследству переходят не только права на вещи и имущество, принадлежавшие наследодателю на день его смерти, но и имущественные права и обязанности», — рассказала она.

Напомним, Александр Масляков умер 8 сентября 2024 года из-за рака легких. Церемония прощания с ведущим прошла 11 сентября. Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Ему было 82 года.

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