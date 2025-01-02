Шестилетняя дочь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева Мила пришла на шоу отца

Шестилетняя дочь актрисы Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева Мила пришла на ледовое шоу отца, чтобы поддержать его. Фото девочки появилось в социальных сетях.

С рождения Милы звездные родители предпочитали скрывать ее от публики. Однако после смерти матери поклонники стали все чаще видеть наследницу Чернышева. Ее несколько раз замечали на могиле Заворотнюк, также фото с ней публиковала старшая дочь актрисы Анна. А недавно девочку засняли на шоу, в котором принимал участие ее отец. Фото разместила в Сети сестра Татьяны Навки Наталья.

Отметим, что, несмотря на тяжесть утраты, Петр Чернышев смог вернуться к работе после похорон жены Анастасии Заворотнюк. Она умерла в 2024 году после продолжительной борьбы с глиобластомой. Сейчас фигурист участвует в ледовых шоу, которые организует его близкая подруга Татьяна Навка.

К слову, партнерша по проектам была той, кто очень поддерживал Чернышева после потери жены. Навка также помогает ему в воспитании дочери. Она делилась, что Мила хочет кататься на коньках, однако отец против этого.

Ранее стало известно, сколько заработал Петр Чернышев на школе фигурного катания.