Беременная дочь Заворотнюк пожаловалась, что ей стало тяжело дышать

29-летняя дочь Анастасии Заворотнюк скоро станет мамой. Блогер, которая находится на позднем сроке беременности, признается, что ее самочувствие оставляет желать лучшего.

Своими эмоциями Анна поделилась на страничке в социальной сети. Заворотнюк призналась, что ей совсем скоро рожать: блогер удивилась, как быстро пролетело время.

Дочь артистки пояснила, что в целом беременность проходит хорошо, но сейчас она чувствует постоянную слабость.

«Тяжело долго ходить, надо присесть, отдохнуть. Плюс бывает очень тяжело дышать. Прям сильная одышка», — рассказала Анна.

Напомним, что Анна ждет первенца от мужа Тимура Исмаилова, который работает в Дубае бизнесменом. Именно из-за этого дочь Заворотнюк переехала в жаркую страну, но иногда бывает и в России. Она познакомилась с избранником еще во время учебы в Нью-Йорке, но долго скрывала его от публики. В 2021 году он сделал ей предложение руки и сердца, а после они расписались.

По всей вероятности, пара ждет мальчика. Анна случайно проговорилась о поле ребенка, назвав его «карапузом», однако официально пара не говорила, кто у них родится — сын или дочь.