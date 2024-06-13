В Москве дочери пришлось выносить тело матери в подъезд из-за тараканов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

12 июня в квартире в районе Кунцево обнаружили тело 51-летней женщины. Однако медики не смогли пройти в жилье, чтобы констатировать смерть из-за жуткой антисанитарии — по всей квартире бегали тараканы.

Тогда на помощь пришла дочь умершей женщины — она вынесла ее тело на лестничную клетку, чтобы его смогли осмотреть медики.

«Следов насильственной смерти не нашли, зато обнаружили укусы тараканов», — сообщил источник в полиции.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали о том, что россиянка полгода ходила с дырой из носа в рот после похода к стоматологу. Сибирячка не могла нормально дышать, есть и спать.

Также мы писали о девушке, которая попала в реанимацию после поездки на самокате.