В Москве 90-летнюю актрису Инну Выходцеву госпитализировали с инсультом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, артистку увезли в больницу из Дома ветеранов сцены А.А. Яблочкиной, где она живет несколько лет.

На данный момент представители актрисы не комментировали новость о госпитализации.

Знаменитость дебютировала в кино в 1958 году в фильме «Тихий Дон». Также она снималась в таких проектах, как «Балтийская слава», «Юность наших отцов», «Москва слезам не верит».

Ранее сообщалось, что госпитализированного артиста Василия Ливанова подключили к ИВЛ. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что Любовь Успенская находится в тяжелом состоянии из-за пропажи дочки.