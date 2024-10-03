Появились тревожные новости о состоянии Василия Ливанова

У госпитализированного артиста Василия Ливанова выявили признаки дыхательной недостаточности. Звезду фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» подключили к ИВЛ.

Результаты анализов показали, что у Ливанова низкий уровень кислорода в крови. Врачи также выявили рост маркеров воспаления, превышающий в пять раз норму, сообщает Telegram-канал Mash.

Народному артисту усилили интенсивную терапию. Помимо этого, его подключили к аппарату ИВЛ.

Резкое недомогание 89-летний артист почувствовал вечером 30 сентября. В этот день Ливанов с супругой и внучкой ездил в магазин за осенней одеждой. Уже дома после короткого шоппинга у звезды закружилась голова, и на какое-то мгновение близким показалось, что он потерял сознание. Из квартиры в центре Москвы знаменитость оперативно доставили в НИИ Склифосовского, где медики провели полную диагностику организма звездного пациента.

Врачи заподозрили у актера инсульт, но диагноз не подтвердился. Позже сообщалось, что у Ливанова экстренно удалили тромб.