«Одной капельницей не обойтись»: Успенская находится в тяжелом состоянии из-за пропажи дочки

Анастасия Волочкова заявила, что Любовь Успенская находится под капельницами из-за дочки. Об этом сообщает The Voice.

2 октября в СМИ появились новости о пропаже дочки Успенской. Узнав о горе в семье певицы, Волочкова связалась с ней. Как выяснилось, Любовь находится в тяжелом состоянии под капельницами и в окружении врачей. Балерина отметила, что с трудом узнала голос приятельницы.

«Я даже не узнала голос моей подруги. Мне врач рассказала, что у Успенской безумное давление и стресс. Одной капельницей здесь не обойтись. Она мне позвонила в таком состоянии, в таком отчаянии… Рассказала, что находилась в бреду. Нужно, прежде всего сейчас спасать Любу, так как это достояние России», — высказалась знаменитость.

Также, по словам Волочковой, Успенская попросила ее пойти в храм и помолиться. Анастасия, как верующий человек, не смогла отказать певице.

«Сейчас Люба находится под капельницами и просит меня пойти в храм помолиться. Я верующий человек, конечно, я пойду сейчас и сделаю это», — резюмировала балерина.

Ранее представитель Татьяны Плаксиной заявил, что дочь Успенской нашлась в Израиле. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».