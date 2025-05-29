В Минюсте не увидели оснований для признания Пугачевой и Урганта иноагентами

В Минюсте не увидели оснований для признания Аллы Пугачевой и Ивана Урганта иноагентами. Об этом сообщает ТАСС.

В Минюсте не нашли оснований для признания певицы и телеведущего иностранными агентами: на данный момент с их стороны нет нарушений законодательства. ТАСС приводит слова заместителя министра юстиции РФ Олега Свириденко.

«Мы без фактуры не работаем. Если человек живет в рамках правового поля, мы это видим. На сегодняшний день оснований для признания их иноагентами нет», — высказался Олег.

Он уточнил, что включение в реестр осуществляется при наличии подтвержденных фактов нарушения закона.

Ранее сообщалось, что Ивану Урганту грозит штраф в 5 млн за скандальное выступление с «гимном Израиля». Подробности читайте в этой новости.

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