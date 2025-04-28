«Речь идет о нарушении авторского права»: Ивану Урганту грозит штраф за исполнение «гимна Израиля»

Телеведущий Иван Ургант возмутил общественность, исполнив со сцены переделанный «гимн Израиля». Теперь шоумену грозит штраф в несколько миллионов рублей. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил юрист по авторскому праву Виктор Осипов.

16 апреля Иван Ургант отпраздновал 47-летие в Израиле, где также не упустил возможности поздравить с днем рождения уехавшую из России Аллу Пугачеву, спев ее хит «Миллион алых роз». Однако особое внимание публики артист привлек, исполнив «гимн Израиля» на мотив песни Олега Газманова «Москва». Многие осудили такой перформанс шоумена, зарабатывающего за рубежом.

По словам юриста, за исполнение переданной версии песни экс-ведущему шоу «Вечерний Ургант» может грозить штраф до 5 млн рублей.

«Теоретически Иван Ургант мог получить разрешение в израильском авторском обществе, которое через систему международных договоров могло обратиться в российское. Если обращения не было, речь идет о нарушении авторского права. Закон предусматривает несколько видов размера компенсации. В данном случае компенсация может быть от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. Истец может просить любую сумму в этих пределах. Размер будет установлен судом», — сообщил Виктор Осипов.

Эксперт также отметил, что Олег Газманов, обратившийся к Ивану Урганту как к иноагенту, не понесет никакого наказания. В начале апреля 2025 года СМИ писали, что телеведущего только начали проверять на иностранное влияние.

Напомним, Иван Ургант пропал с российских телеэкранов весной 2022 года, когда из сетки вещания Первого канала убрали его шоу «Вечерний Ургант». Недавно в Сети «всплыло» старое интервью актера, в котором он назвал условия своей эмиграции: «Нет возможности зарабатывать, <…> внутреннее ощущение, что жить больше невозможно».

Ранее мы писали о том, что Олег Газманов вышел на связь после выступления Ивана Урганта с его переделанной на израильский лад песней: «Он нарушает мои авторские права, поет противозаконно».