«Вы за нее так переживаете?»: Успенская набросилась на журналистку из-за вопроса о Пугачевой

Любовь Успенская разозлилась из-за вопроса об Алле Пугачевой и отказалась о ней говорить. Об этом сообщает Telegram-канал POPCAKE.

В Санкт-Петербурге состоялось светское мероприятие, на котором Успенская появилась вместе с дочкой. Сначала певица охотно общалась с прессой, однако все изменилось после вопроса о Пугачевой. Любовь нахмурила лицо, повысила голос на журналистку и призвала не переживать за судьбу уехавшей коллеги.

«Я за то, чтобы был мир на земле. Те, кто за нее переживают, пусть едут к ней в гости. Вы за нее так переживаете? Вы думаете, что она переживает? Не надо мне задавать про нее вопросы», — возмущенно заявила знаменитость.

Напомним, после начала СВО Пугачева уехала из России со скандалом. Она раскритиковала жителей страны, сравнив их с холопами.

Ранее Любовь Успенская увидела в травме Филиппа Киркорова знак уйти со сцены. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что певица МакSим не выступит в Кремле из-за отмены гимнастического номера 10-летней дочки под песню «Ожившая кукла».