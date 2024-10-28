В Минкульте заявили, что Алла Пугачева не получала разрешения на вывоз антиквара. Об этом сообщает «Абзац».

По данным СМИ, Алла Пугачева попыталась вывезти антикварную коллекцию, находящуюся в замке в Грязи. Однако на границе ее имущество не пропустили из-за отсутствия необходимых документов. Кроме того, в Минкульте заявили, что ни певица, ни ее представители не обращались за разрешением на вывоз картин и ваз.

«Представители Аллы Пугачёвой не обращались в Министерство культуры РФ с заявлением о выдаче заключения (разрешительного документа) на вывоз культурных ценностей», — сообщает источник.

В коллекции Пугачевой имеются французская люстра XIX века, ваза для фруктов XIX века, скульптуры и картины XVI–XIX веков.

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