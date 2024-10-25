В окружении Аллы Пугачевой рассказали, приедет ли певица в Россию

Поклонники певицы Аллы Пугачевой давно ждут ее приезд в Россию. Ходили слухи, что артистка вернется летом, однако это так и не произошло. По всей видимости, соотечественники еще долго не увидят кумира, так как источник из ее окружения заверил – визит не планируется. Об этом стало известно агентству ТАСС.

Инсайдер отметил, что Алла Борисовна не собирается приезжать в Россию. Кроме того, он опроверг, что артистка теперь живет в США. Другие подробности ее жизни он не стал раскрывать.

«Это вранье, Алла Борисовна не проживает в США», - заявил источник.

Напомним, что в последний раз Примадонну видели в середине октября на Кипре. Ее засняли во время прогулки с сыном. Певица была в джинсовых шортах и совсем без охраны, хотя раньше всегда ходила с телохранителей. Предположительно, после лета в Прибалтике она перебралась в свой пентхаус в Лимассоле.

Алла Пугачева уехала из России еще в 2022 году. Сначала страну покинул ее муж, а затем и она вместе с детьми. Несколько месяцев они жили в Израиле, но из-за неспокойной обстановки в государстве супруги стали вновь путешествовать по миру в поисках нового дома.

Ранее Алла Пугачева высказалась о поездке Кристины Орбакайте в Новую Зеландию.