«Столкнемся с трудностями»: что происходит с Федором Бондарчуком после слухов о разводе

Уже несколько месяцев в Сети обсуждают расставание режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой. Ходят слухи, что супруги не вместе еще с весны, но пока не подали на развод. Продюсер никак не комментирует эту информацию, но в интервью для нового выпуска журнала «Правила жизни» рассказал, чем он сейчас занимается и над какими проектами работает.

Федор Бондарчук уже давно не появлялся на публике с женой, а также выходит в свет без обручального кольца, из-за чего многие считают, что у режиссера и Паулины Андреевой проблемы в отношениях. Пара пока не комментирует слухи о разрыве, но недавно актриса порассуждала об институте брака и заявила, что «в современном мире, который очень суров, человеку нужен человек».

Режиссер же предпочитает не обсуждать личную жизнь, вместо этого рассказывая о своем творчестве. В настоящее время Федор Бондарчук погрузился в работу и руководит сразу двумя проектами — школой кино и телевидения «Индустрия» и «НМГ Студией». По словам сценариста, он сотрудничает с «невероятной командой», а его бизнес успешен.

Работает Федор Бондарчук и над кинопроектами. Недавно на экраны вышел сериал «Челюскин. Первые» о том, как пароход собирается впервые в истории преодолеть за одну навигацию Северный морской путь. Режиссер признался, что для выпуска картины пришлось приложить колоссальные усилия.

«Когда мы затевали проект, то не представляли, с какими трудностями столкнемся. Сериал насыщен сложнейшими сценами с огромным количеством снега в кадре. Причем он должен быть бескрайним. А еще есть актеры, у которых свой график», — рассказал Федор Бондарчук.

Ранее сообщалось о том, что друзья Федора Бондарчука раскрыли причину его развода с Паулиной Андреевой.