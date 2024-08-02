«В меня стреляли дважды»: сын Джигарханяна раскрыл подробности нападения

Сын Армена Джигарханяна рассказал о реабилитации после двух выстрелов в него. Степан раскрыл подробности нападения изданию mk.ru.

В личном блоге Степана появились фото, на которых он продемонстрировал увечья. Наследник Армена заявил, что на него напали в Лас-Вегасе и выстрелили в голову. Теперь потерпевшего ждет реабилитация. Он отметил, что находится дома и его жизнь в безопасности.

«В меня выстрелили дважды из отъезжающей машины. Это произошло на улице. Вторая пуля попала мне в голову, но, к счастью, прошла по касательной», — высказался Степан.

По словам Степана, после нападения ему оказали медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что сын Джигарханяна стал профессиональным игроком в США и выиграл $100 тысяч. Подробности читайте в этой новости.

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