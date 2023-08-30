Сын Джигарханяна стал профессиональным игроком в США и выиграл $100 тысяч

Сын режиссера и актера Армена Джигарханяна Степан в начале лета вернулся в Москву и начал активно появляться в светском обществе. Во время своего очередного выхода в свет он пообщался с журналистами и рассказал о жизни в США. Оказалось, что за границей наследник кинематографиста увлекся играми и стал профессионалом в этом деле.

Степан признался, что всегда тяготел к различным соревнованиям и азарту. В Америке же он смог эту страсть сделать источником дохода. Сейчас он является участником международных турниров и всевозможных кэш-игр. При этом удача чаще всего на стороне Джигарханяна, именно поэтому проигрывает он редко.

Доход же с игр у Степана приличный. Так, однажды он выиграл $100 тысяч на одном из турниров. Как он подчеркнул в беседе с mk.ru, они наиболее прибыльные.

«Кэш-игра не впечатлила, выиграл в районе 14 тысяч долларов. А в турнирах я выигрывал порядка 100 тысяч долларов. <…> Я даже декларирую налоги как профессиональный игрок. У меня всегда была склонность к подобному», - рассказал Степан Джигарханян.

Идти по стопам знаменитого отца наследник режиссера не собирается. Он считает, что не создан для сцены. Когда-то он пробовал быть артистом, да и то больше для поддержки родителя. Связывать с этим жизнь Степан не хочет.

Ранее Степан Джигарханян рассказал, как проводит свой отпуск в России.