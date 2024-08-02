Блогер Саша Митрошина выплатила долг перед ФНС в 216 млн и осталась без денег. Митрошина пожаловалась на финансовое состояние в соцсети.

В личном блоге Саша сообщила, что погасила долг перед ФНС. В 2023 году блогер выплатила основную часть долга, но затем ей начислили штрафы. Митрошина отметила, что волнуется за свою психику из-за пережитого стресса. Блогер рада, что закрыла дело, «тянувшееся два года».

«Сумма была приличная, так как штрафы в налоговых вопросах сопоставимы с тем, сколько ты задолжал. Такой вот неприятный сюрприз. Это тоже выплачено. Позади блокировки, долгие месяцы строгого фокуса и жизни одной целью, очень разное состояние, десятки важных решений», — высказалась знаменитость.

Также Саша призналась, что потратила все средства на погашение долга. На сегодняшний день у нее не осталось «никаких резервов», поэтому она начинает свой бизнес с нуля.

«В финансовом плане я начинаю свою жизнь с нуля. Буквально сегодня прочитала в книге, что психику накрывает после того, как большой стресс позади, когда уже можно выдохнуть. Это очень опасный момент, и я его уже чувствую», — резюмировала Саша.

Ранее сообщалось, что блогер Елена Блиновская продала квартиру за 70 млн из-за долгов перед ФНС.