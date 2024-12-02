«В курсе всех его дел»: Татьяна Буланова высказалась о многомиллионном долге мужа

Певица Татьяна Буланова заявила, что муж начал выплачивать многомиллионный долг. Об этом сообщает Kp.ru.

Валерий Руднев накопил долг в 10,7 млн рублей по бизнесу. Сообщалось, что часть его компаний находится под угрозой закрытия. По словам Булановой, у Руднева были проблемы еще до свадьбы, однако это не отпугнуло ее. Кроме того, она уточнила, что у супруга не долги, а «поручительства».

«Там не совсем долги. Это поручительства. Я в курсе всех его дел. Он свои обязательства по ним сейчас выполняет. Счета ему не блокировали, на нем это никак не отразилось», — высказалась знаменитость.

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