Олег Газманов впервые объяснил, почему сын отказался от его фамилии

Олег Газманов заявил, что сын сменил фамилию из-за наложенных на него санкций. Об этом сообщает Kp.ru.

В Москве состоялся концерт «Звезды Дорожного радио», гостем которого стал Олег Газманов. Выйдя к журналистам, певец подтвердил, что сын Филипп отказался от его фамилии, теперь он Муравьев. Газманов опроверг слухи о ссоре с наследником. Как выяснилось, Филипп решился на подобный шаг, чтобы не привлекать внимание громкой фамилией.

«Он ведь бизнесмен, ходит на встречи. Из-за фамилии к нему совсем другое внимание. А он хочет своими силами достичь всего в жизни», — высказался артист.

Олег добавил, что находится под санкциями, а это также может помешать бизнесу сына.

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